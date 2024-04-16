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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал 99-ю передачу в сезоне НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров – 142 очка против 138 у Маккиннона и 132 у Макдэвида

Кучеров сделал 99-ю передачу в сезоне НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров – 142 очка против 138 у Маккиннона и 132 у Макдэвида

Форвард «Тампы» ассистировал при 40-й шайбе Стивена Стэмкоса в сезоне в матче против «Баффало» (2:4).

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