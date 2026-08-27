Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге отменят из-за ошибок организации

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге, намеченный на октябрь, может не состояться. Продюсер Евгений Финкельштейн сделал заявление о серьезных организационных ошибках и отсутствии заключенного договора с «Газпром Ареной».
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