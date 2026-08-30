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Иваново

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Полуфинал «Большой перемены» объединит в Ивановской области порядка 500 школьников и студентов со всей России

С 1 по 4 сентября в Ивановской области состоится полуфинал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8–10 классов и студентов колледжей.

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