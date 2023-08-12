Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Словения может предоставить отдых Луке Дончичу во время товарищеского матча с США

Сборная Словении в субботу проведет товарищеский матч против команды США. Как отметил главный тренер словенцев Александер Секулич, его изначальный план заключается в том, чтобы лидер команды Лука Дончич вышел на площадку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх