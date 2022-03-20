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Круговой о том, что Алберто поцеловал его бутсу за пас: «Думал, он с ума сойдет от запаха»

Данил Круговой рассказал о необычном праздновании гола с Юри Алберто. 23-летний россиянин отдал голевой пас бразильскому форварду в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» – «Арсенал» Тула (3:0).

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