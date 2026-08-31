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Марий Эл Республикасының Бәрәңге районы Лажы авылында яңа мәчет ачылды

Марий Эл Республикасының Бәрәңге районы Лажы авылында яңа мәчет ачылды

Марий Эл Республикасының Бәрәңге районы Лажы авылында яңа мәчет ачу тантанасы узган. Бу хакта Марий Эл татарлары республика мәдәни үзәге хәбәр итте.

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