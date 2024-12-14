Немецкий политик Нимайер заявил, что у Бербок нет политического будущего

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, над высказываниями которой смеются даже сторонники действующего кабмина страны, после ухода со своего поста перестанет играть значительную роль в политике, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.