Немецкий политик Нимайер заявил, что у Бербок нет политического будущего

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, над высказываниями которой смеются даже сторонники действующего кабмина страны, после ухода со своего поста перестанет играть значительную роль в политике, заявил в беседе с РИА Новости руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии