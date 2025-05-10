Бобровский стал вторым вратарем из РФ, одержавшим 50 побед в плей-офф НХЛ

Одолев «Торонто» в третьем матче четвертьфинала, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вошел в историю, как второй российский голкипер, который достиг рубежа в 50 побед в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).