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Хасимото перешел в «Виссел Кобе» Иньесты после приостановки контракта с «Ростовом»

Кенто Хасимото покинул «Ростов». Полузащитник перешел в японский клуб «Виссел Кобе» до конца сезона. Ранее 28-летний японец приостановил контракт с южанами.

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