Не ЦИПСО, не!

Natalija Osminina

Нет слов...прямо в шоке.. Конечно, с одной стороны он имеет все основания бояться развязывания межнациональных конфликтов в многонациональной и многоконфессиональной России.. Но с другой- он что слеп? Не видит, что решать вопрос миграции из Средней Азии и Закавказья надо было еще ВЧЕРА? Ну, нет другого выхода! И все его аргументы настолько шиты белыми нитками, что прямо ПОЗОРНЫ! А до этого я была убеждена в том, что это РУССКИЙ человек, правильно видящий реальность. А не видеть угрозы от мигрантов может либо тупой идиот, либо предатель.