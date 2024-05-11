Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Ну, чо?! - давали Пашиняну всего час...а проходят уже вторые сутки...,  Торгаши несчастные...торгуют всем: совестью,...Десятки тысяч про...
  • Natalija Osminina
    Понятно. Спасибо.Зачем Проханов в ...
  • Анфиса Иванова
    Я не стала смотреть этот ужас.  А книга его ещё тяжелее...с его лексикой....Зачем Проханов в ...

Не ЦИПСО, не!

Не ЦИПСО, не!

Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Редько
Занесли. Очередное разочарование
Ответить
57 мин.
Natalija Osminina
Нет слов...прямо в шоке.. Конечно, с одной стороны он имеет все  основания бояться развязывания межнациональных конфликтов в многонациональной и многоконфессиональной России.. Но с другой- он что слеп? Не видит, что решать вопрос миграции из Средней Азии и Закавказья надо было еще ВЧЕРА? Ну, нет другого выхода! И все его аргументы настолько шиты белыми нитками, что прямо ПОЗОРНЫ!   А до этого я была убеждена в том, что это РУССКИЙ человек,  правильно видящий реальность. А не видеть угрозы от мигрантов может либо тупой идиот, либо предатель.
Ответить
28 мин.
Natalija Osminina
Возможно, Роджерс, обжегшись на молоке, дует на воду? Звинтив с Украины  от нацизма, боится, что сейчас попадет в еще бОльшую заварушку..
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх