Мигранты притесняют ррррруских людей. ФотофактЯ, 6леать, сегодняшний день хотел тихонечко посвятить праздничным мероприятиям в семейном кругу.
Не ЦИПСО, не!
Комментарии
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Людмила Редько
Занесли. Очередное разочарование
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57 мин.
Natalija Osminina
Нет слов...прямо в шоке.. Конечно, с одной стороны он имеет все основания бояться развязывания межнациональных конфликтов в многонациональной и многоконфессиональной России.. Но с другой- он что слеп? Не видит, что решать вопрос миграции из Средней Азии и Закавказья надо было еще ВЧЕРА? Ну, нет другого выхода! И все его аргументы настолько шиты белыми нитками, что прямо ПОЗОРНЫ! А до этого я была убеждена в том, что это РУССКИЙ человек, правильно видящий реальность. А не видеть угрозы от мигрантов может либо тупой идиот, либо предатель.
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28 мин.
Natalija Osminina
Возможно, Роджерс, обжегшись на молоке, дует на воду? Звинтив с Украины от нацизма, боится, что сейчас попадет в еще бОльшую заварушку..
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26 мин.
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