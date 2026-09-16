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Путин 16 сентября выступит с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму

Путин 16 сентября выступит с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму

Российский лидер Владимир Путин обратится к гражданам перед выборами в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин 16 сентября вечером выступит с телеобращением к гражданам по поводу предстоящих парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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