Путин 16 сентября выступит с обращением к россиянам перед выборами в Госдуму

Российский лидер Владимир Путин обратится к гражданам перед выборами в Госдуму. Президент РФ Владимир Путин 16 сентября вечером выступит с телеобращением к гражданам по поводу предстоящих парламентских выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.