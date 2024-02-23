Для борьбы с подтоплениями на выходные в Петербурге сформировали 30 аварийных бригад

Дорожники усилили работы по уборке снега из лотковых зон, по краям магистралей и вдоль тротуаров. Для оперативного водоотведения на длинных выходных в Петербурге сформировали 30 аварийных бригад дорожных предприятий.
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