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Для борьбы с подтоплениями на выходные в Петербурге сформировали 30 аварийных бригад

Дорожники усилили работы по уборке снега из лотковых зон, по краям магистралей и вдоль тротуаров. Для оперативного водоотведения на длинных выходных в Петербурге сформировали 30 аварийных бригад дорожных предприятий.

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