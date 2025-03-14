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Киевскому режиму предложили обратить внимание на Белоруссию и русско-белорусский альянс, как пример крепкой дружбы между настоящими соседями, а не продажными бывшими друзьями.

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