Токсиколог Кутушов рассказал о пользе оливково масла

По словам токсиколога Михаила Кутушова, оливковое масло благотворно влияет на функции мозга. В частности, содержащееся в оливковом масле соединение олеокантал помогает сохранить когнитивные функции в зрелом возрасте.
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