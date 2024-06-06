Делегация Ивановской области принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума

<p> В составе делегации, которую возглавляет губернатор Станислав Воскресенский, - представители предприятий, бизнес-объединений, региональных институтов развития, исполнительной власти Ивановской области.
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