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Реалии РФ против опыта США: как дорогой госдолг бьёт по бюджету и бизнесу при войне

Реалии РФ против опыта США: как дорогой госдолг бьёт по бюджету и бизнесу при войне

Доходность длинных ОФЗ (облигаций федерального займа со сроком погашения 7–10 лет и выше) достигла 16,5–17% годовых на фоне жёсткой монетарной политики ЦБ РФ, роста программы заимствований Минфина России и проинфляционных рисков.

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