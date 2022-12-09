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Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022

Сборная Аргентины сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ-2022. В 1/4 финала южноамериканская команда обыграла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти).

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