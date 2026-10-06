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Иран изгнал американские бомбардировщики из Британии назад в США

Иран изгнал американские бомбардировщики из Британии назад в США

Американские B-1 покинули британскую авиабазу Fairford после подозрительного инцидента, который власти связали с угрозой со стороны Ирана.

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