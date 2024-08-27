В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч

Предложить не значит принять. Наш гарант больше доверяет Росстату и ВЦИОМу.

Дмитрий Гурин

Уууууу как все депики засуетились перед выборами. А за гнилой базар кто потом отвечать будет? "Новые люди" со старыми приемами?