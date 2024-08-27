Депутаты Государственной думы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц.
В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч
Комментарии
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михаил ошкин
Предложить не значит принять. Наш гарант больше доверяет Росстату и ВЦИОМу.
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18 час.
Дмитрий Гурин
Уууууу как все депики засуетились перед выборами. А за гнилой базар кто потом отвечать будет? "Новые люди" со старыми приемами?
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16 час.
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