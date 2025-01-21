ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Свежие комментарии

  • Сергей Никитин
    псмихуолог пишет из  германии она тебе наскрозь видит от тудава бггг! а я блин собрался в питер ехать в секту вступат...Так не жили в ССС...
  • Сергей Никитин
    слыш ты психуолог  много знаеш о специфике закрытых военных объектов чтоле? и оформлении бумажек  и фото  для выезда ...Так не жили в ССС...
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    Бред какой-то ((Зачем я ползаю по...

Почему приезжие жалеют о переезде в Москву: 8 моментов, которые раздражают

Почему приезжие жалеют о переезде в Москву: 8 моментов, которые раздражают

Когда я работал в офисе, у нас в кабинете один человек был из Чебоксар, один из Александрова (Владимирская область), москвичи только я и еще женщина.

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Комментарии
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Владимир Аверков
аффтырь,ЭКОЛОГИЯ-это НАУКА...не множьте неграмотность...наука не может быть &quot;плохой&quot;..
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16 час.
Сергей Никитин
да хрень эт всё.нормально в москве можно устроится...канеш какойто капитал должен быть...а не с пустой сумой ехать. зарплата обычного рядового инженера с вышкой и стажем 3 года  130 тыщ + премия.у меня племяш с югофф приехал уже работает квартиру снял за 45 со всеми удобствами с меблей и бытовкой...а специалисты(он киповец)с техническими специальностями особо в почете.шо касается москвичей...так коренных у нас мизер...в основном понаехавшие.
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7 час.

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