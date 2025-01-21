Когда я работал в офисе, у нас в кабинете один человек был из Чебоксар, один из Александрова (Владимирская область), москвичи только я и еще женщина.
Почему приезжие жалеют о переезде в Москву: 8 моментов, которые раздражают
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Владимир Аверков
аффтырь,ЭКОЛОГИЯ-это НАУКА...не множьте неграмотность...наука не может быть "плохой"..
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16 час.
Сергей Никитин
да хрень эт всё.нормально в москве можно устроится...канеш какойто капитал должен быть...а не с пустой сумой ехать. зарплата обычного рядового инженера с вышкой и стажем 3 года 130 тыщ + премия.у меня племяш с югофф приехал уже работает квартиру снял за 45 со всеми удобствами с меблей и бытовкой...а специалисты(он киповец)с техническими специальностями особо в почете.шо касается москвичей...так коренных у нас мизер...в основном понаехавшие.
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7 час.
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