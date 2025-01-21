Почему приезжие жалеют о переезде в Москву: 8 моментов, которые раздражают

Сергей Никитин

да хрень эт всё.нормально в москве можно устроится...канеш какойто капитал должен быть...а не с пустой сумой ехать. зарплата обычного рядового инженера с вышкой и стажем 3 года 130 тыщ + премия.у меня племяш с югофф приехал уже работает квартиру снял за 45 со всеми удобствами с меблей и бытовкой...а специалисты(он киповец)с техническими специальностями особо в почете.шо касается москвичей...так коренных у нас мизер...в основном понаехавшие.