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Ивановские новости

2 подписчика

«Ивановские новости» заняли второе место среди самых читаемых СМИ региона в сентябре 2026 года

«Ивановские новости» заняли второе место среди самых читаемых СМИ региона в сентябре 2026 года

«Ивановские новости» заняли второе место в рейтинге новостных сайтов Ивановской области по посещаемости за последний месяц.

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