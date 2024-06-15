Астронавты NASA застряли на МКС из-за поломки корабля Boeing Starliner

Космический корабль Starliner, который на прошлой неделе доставил двух астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС), не смог отстыковаться после того, как на нем были обнаружены несколько неисправностей.
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