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Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги

Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги

Собирать грибы, растущие у дороги и магистралей, опасно. На что человек обрекает себя, употребляя их в пищу, агентству РИА Новости объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

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