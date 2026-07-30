Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги

Собирать грибы, растущие у дороги и магистралей, опасно. На что человек обрекает себя, употребляя их в пищу, агентству РИА Новости объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
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