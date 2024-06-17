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Евро-2024. Румыния сыграет с Украиной, Бельгия против Словакии, Франция – Австрия

Сборная Румынии сыграет с Украиной, Бельгия – со Словакией, Франция встретится с Австрией. Евро-2024 1-й тур Группа Е Румыния – Украина Дата проведения 17 июня, 16.

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