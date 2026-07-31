В Республике Алтай перед судом предстанет бывший командир вертолета, обвиняемый в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

Первым отделом по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению 55-летнего бывшего командира воздушного судна в совершении преступления, предусмотренного ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии