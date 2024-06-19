Северная Корея пообещала безоговорочную поддержку России в любых условиях

Северная Корея будет поддерживать Россию независимо от складывающейся геополитической ситуации, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын 19 июня в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило агентство Bloomberg.
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