Какой сегодня праздник: 16 ноября – День самбо в России

День самбо в России отмечается ежегодно 16 ноября. Ровно 86 лет назад Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ № 633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)", что ознаменовало официальное признание этого вида единоборства в стране.
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