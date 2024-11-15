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Какой сегодня праздник: 16 ноября – День самбо в России

Какой сегодня праздник: 16 ноября – День самбо в России

День самбо в России отмечается ежегодно 16 ноября. Ровно 86 лет назад Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту издал приказ № 633 "О развитии борьбы вольного стиля (самбо)", что ознаменовало официальное признание этого вида единоборства в стране.

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