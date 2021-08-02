Что такое наследственность, и что на нее влияет

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеЧто такое наследственность, и что на нее влияетВ чем заключается наследственность? «У меня плохие гены», — эту фразу часто произносят, не понимая до конца ее смысла.Вернуться к статье122НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаум НаумовДа уж! Далеко ещё медицине до понимания наследственности. А безбожникам, вообще, не понять, что такое наследственность.Дмитрий БаклановАга. Медики до сих пор при аппендиците человека режут, а надо-то всего лишь икону целебную поцеловать...Наум НаумовДа. Медики, до сих пор, имеют представление о человеке, как о куске мяса, груде костей и немного ливера.Иван ЗахаваЕще иногда (не у всех) бывают мОзги!Наум НаумовМозги, это ливер.Иван ЗахаваЛивер, это печень.Дмитрий БаклановДа, есть точка зрения что человек - это нечто метафизическое временно вселившиеся в тело. Но медицина лечит только тело. Проблема метафизики - абсолютная неспособность физических приборов мерить метафизические параметры. Нужен метафизический датчик.Наум Наумов"""""""" Проблема метафизики - абсолютная неспособность физических приборов мерить метафизические параметры. """""""" Метафизике, это решительно пофиг. Проблема у медицины, а для пациентов, это беда.Наум НаумовНу, значит, мозги, это суб продукты или что-то вроде того.Дмитрий БаклановТебе то что до заблуждений овец?Наум НаумовДля меня, заблудшие овцы, это возможность создавать благо для них.Сергей ДмитриевВсе мы несём крест наследственности, да только замечаем и осознаём сей "медицинский" факт поздновато.Комментировать
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