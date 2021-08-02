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Что такое наследственность, и что на нее влияет

Что такое наследственность, и что на нее влияет

В чем заключается наследственность? «У меня плохие гены», — эту фразу часто произносят, не понимая до конца ее смысла.

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Наум Наумов
Да уж! Далеко ещё медицине до понимания наследственности. А безбожникам, вообще, не понять, что такое наследственность.
Дмитрий Бакланов
Ага. Медики до сих пор при аппендиците человека режут, а надо-то всего лишь икону целебную поцеловать...
Наум Наумов
Да. Медики, до сих пор, имеют представление о человеке, как о куске мяса, груде костей и немного ливера.
Иван Захава
Еще иногда (не у всех) бывают мОзги!
Наум Наумов
Мозги, это ливер.
Иван Захава
Ливер, это печень.
Дмитрий Бакланов
Да, есть точка зрения что человек - это нечто метафизическое временно вселившиеся в тело. Но медицина лечит только тело. Проблема метафизики - абсолютная неспособность физических приборов мерить метафизические параметры. Нужен метафизический датчик.
Наум Наумов
"""""""" Проблема метафизики - абсолютная неспособность физических приборов мерить метафизические параметры. """""""" Метафизике, это решительно пофиг. Проблема у медицины, а для пациентов, это беда.
Наум Наумов
Ну, значит, мозги, это суб продукты или что-то вроде того.
Дмитрий Бакланов
Тебе то что до заблуждений овец?
Наум Наумов
Для меня, заблудшие овцы, это возможность создавать благо для них.
Сергей Дмитриев
Все мы несём крест наследственности, да только замечаем и осознаём сей "медицинский" факт поздновато.

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