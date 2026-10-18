"Слава России!": Мальчик должен был стать врагом России, но выбрал смерть. Сын бывшего депутата Госдумы, иноагента Дмитрий Гудкова покончил с собой.
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