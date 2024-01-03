В белгородском приюте собаки разнесли вольеры, испугавшись обстрелов

В «Лучике надежды» признаются, что из-за взрывов подопечные ведут себя «не совсем адекватно». Директор приюта Наталья Пчёлкина рассказала «Подъёму», что, собаки прогрызают профлисты, запрыгивают на двухметровую высоту, пытаясь укрыться от атак.
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