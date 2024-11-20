Захарова: Россия намерена довести до ЮНЕСКО несогласие с докладом организации

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва намерена заявить ЮНЕСКО протест и довести реакцию СМИ из-за отсутствия имён погибших российских журналистов в докладе организации.
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