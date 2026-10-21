🏆 «Евпатория 24» и «Ялта 24» — в ТОПе региональных телеканалов в Telegram По итогам сентября «Евпатория 24» заняла третье место по просмотровой вовлечённости аудитории — 39,2%.
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