Масштабное исследование показало, откуда родом самые быстрые ультрамарафонцы

Ультрамарафоны — популярные забеги на дистанции свыше 42 километров 195 метров. Бегуны ультрамарафонов порой преодолевают перуанские джунгли (The Jungle Ultra), пески пустыни Сахара (Marathon des Sables) или пересекают полярный круг (6693 Ultra).
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