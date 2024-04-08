В Москве дожди и ветер оказались сильнее, чем за ее пределами

Результаты работы опубликованы в журнале Urban Climate. Подробнее — в материале IQ.HSE. Исследование является частью стратегического проекта НИУ ВШЭ «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» в рамках программы «Приоритет 2030».
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