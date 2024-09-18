WSJ: "Хезболла" недавно получила партию пейджеров, которые впоследствии взорвались

Взорвавшиеся пейджеры были из партии, недавно закупленной "Хезболлой".Многие пейджеры, сдетонировавшие вечером 17 сентября в Ливане, входили в партию устройств, которую движение "Хезболла" недавно получило.
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