Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 616 подписчиков

WSJ: "Хезболла" недавно получила партию пейджеров, которые впоследствии взорвались

WSJ: "Хезболла" недавно получила партию пейджеров, которые впоследствии взорвались

Взорвавшиеся пейджеры были из партии, недавно закупленной "Хезболлой".Многие пейджеры, сдетонировавшие вечером 17 сентября в Ливане, входили в партию устройств, которую движение "Хезболла" недавно получило.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх