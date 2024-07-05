Медвежий угол
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Медвежий угол

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Эмигрант разоблачил "заговор" в России и выставил себя на посмешище

Эмигрант разоблачил "заговор" в России и выставил себя на посмешище

Признанный иноагентом эмигрант выступил с обличительной речью о тайном "заговоре" в России и стал объектом насмешек.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
За враньё в США платят.
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9 час.
Лидия Эван
Не соскучишься никогда!!!
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7 час.
Генрих
Кусок престарелого пидараса на подкормке у пиндосов... Мож его и кормят муляжами, оттого и злой такой?
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5 час.

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