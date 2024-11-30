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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костин сделал хет-трик Горди Хоу в матче с «Сиэтлом», забив 1-й гол в сезоне. У него 3 очка в 14 играх

Форвард «Сан-Хосе» забросил шайбу, сделал голевую передачу, поучаствовал в драке с защитником «Кракена» Уиллом Боргеном и в итоге был признан третьей звездой игры.

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