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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз побил рекорд «Ванкувера» по передачам среди защитников

25-летний игрок сделал 3 ассиста в матче НХЛ против «Детройта» (5:4 ОТ). Теперь на счету Куинна Хьюза 361 (48+313) очко в 388 играх в лиге.

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