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Названа причина грядущей климатической катастрофы на территории Европы

Названа причина грядущей климатической катастрофы на территории Европы

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что Гольфстрим, теплое течение, которое движется вдоль восточного побережья Северной Америки и через Атлантический океан в Европу, может быть особенно уязвимым к изменениям климата .

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