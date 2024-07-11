Названа причина грядущей климатической катастрофы на территории Европы

Исследователи из Университетского колледжа Лондона выяснили, что Гольфстрим, теплое течение, которое движется вдоль восточного побережья Северной Америки и через Атлантический океан в Европу, может быть особенно уязвимым к изменениям климата .
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