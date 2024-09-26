Эксперты 26 сентября покажут анализ продуктов после отравления красноярской семьи

В четверг, 26 сентября, Роспотребнадзор Красноярского края предоставит окончательные результаты исследования продуктов, связанного с отравлением семьи в поселке Красная Сопка, в результате которого погибли четверо детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии