Исследователи рассказали, как поддерживать здоровое старение

В результате научной работы было выяснено, что диеты, включающие разнообразные овощи, фрукты, бобовые и орехи, богаты витаминами-антиоксидантами, фитохимическими веществами, мононенасыщенными жирными кислотами и пищевыми волокнами, а также обладают противовоспалительным действием при нарушениях, связанных со старением.