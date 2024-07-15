Исследователи рассказали, как поддерживать здоровое старение

В результате научной работы было выяснено, что диеты, включающие разнообразные овощи, фрукты, бобовые и орехи, богаты витаминами-антиоксидантами, фитохимическими веществами, мононенасыщенными жирными кислотами и пищевыми волокнами, а также обладают противовоспалительным действием при нарушениях, связанных со старением.
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