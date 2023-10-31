Раненый боец нацбата ВСУ предупредил об угрозе исчезновения Украины

Если все жители Украины не начнут участвовать в конфликте, страна исчезнет. Такое мнение высказал раненый боец националистического батальона украинской армии «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в опубликованном 29 октября интервью YouTube-каналу «Эспрессо».
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