Раненый боец нацбата ВСУ предупредил об угрозе исчезновения Украины

Если все жители Украины не начнут участвовать в конфликте, страна исчезнет. Такое мнение высказал раненый боец националистического батальона украинской армии «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в опубликованном 29 октября интервью YouTube-каналу «Эспрессо».