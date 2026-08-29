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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Клипперс» отозвали квалификационное предложение Беннедикту Матурину, игрок получил статус неограниченно свободного агента для перехода в «Пеликанс»

Беннедикт Матурин согласовал контракт с «Новым Орлеаном» на два года и 15 млн долларов. На второй сезон в новом контракте распространяется опция игрока.

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