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Sky News: Microsoft может сократить до 11 тысяч сотрудников из-за экономической ситуации

Sky News: Microsoft может сократить до 11 тысяч сотрудников из-за экономической ситуации

Около 11 тысяч сотрудников Microsoft будут уволены со своих должностей из-за экономической ситуации, сообщает телеканал Sky News.

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