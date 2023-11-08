Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 2 декабря

В новогоднее путешествие главный волшебник страны отправится из Великого Устюга уже 11 ноября.В начале декабря у жителей Новосибирска будет возможность прикоснуться к сказке и встретиться с главным волшебником Нового года – поезд Деда Мороза прибудет в столицу Сибири 2 декабря.
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