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Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 2 декабря

Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 2 декабря

В новогоднее путешествие главный волшебник страны отправится из Великого Устюга уже 11 ноября.В начале декабря у жителей Новосибирска будет возможность прикоснуться к сказке и встретиться с главным волшебником Нового года – поезд Деда Мороза прибудет в столицу Сибири 2 декабря.

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