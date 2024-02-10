Мини-футбол в России официально переименовали в футзал

Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.«Заменить наименование спортивной дисциплины «мини-футбол (футзал)» на «футзал», наименование спортивной дисциплины «футбол 6x6, 7x7, 8x8» на «мини-футбол», – говорится в тексте документа.
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