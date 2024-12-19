❗️⚡️Ракетные войска КНР (ранее 2-й артиллерийский корпус) располагают более чем 600 ядерными боеголовками, к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс.
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❗️⚡️Ракетные войска КНР (ранее 2-й артиллерийский корпус) располагают более чем 600 ядерными боеголовками, к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс.