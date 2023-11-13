Нападающий "Рейнджерс" Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 14 матчей

Российский нападающий клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс" и повторил два рекорда по результативности в Лиге, установленные в прошлом веке.
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