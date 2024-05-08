Определены автомобили, которые продают реже всего

Реже всего в России расстаются с минивэном Honda Freed. Эксперты Автотеки, проекта Авито Авто, определили пять автомобилей на онлайн-сервисе, с которыми реже других расстаются их хозяева среди частных лиц.
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