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«Курганмашзавод» сообщил о поставке новой техники для морской пехоты, СВ и ВДВ

«Курганмашзавод» сообщил о поставке новой техники для морской пехоты, СВ и ВДВ

Уральское оборонное предприятие «Курганмашзавод» сообщило о новой поставке боевой техники. Тг-канал «Русское оружие» сообщает о том, что в строевые части СВ, морской пехоты ВМФ, а также десантно-штурмовые подразделения ВДВ России доставлены новые партии БМП-3 и БМД-4М.

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